Une cover Chadwick Boseman réalisée par Todd McFarlane pour Spawn #311

L'hommage pour Chadwick Boseman, l'acteur qui tenait le rôle de Black Panther au sein du MCU et qui nous a quittés plus tôt cette année, continue. Cette fois, c'est du côté d'Image Comics que cela se passe. En effet, Todd McFarlane a dévoilé sur sa page facebook une cover pour Spawn #311. Une cover un petit peu particulière car il s'agit d'une cover en édition limitée en noir et blanc et qui rend à hommage, comme déjà signalé, à l'acteur. Ainsi, en plus de la mention "In memory of Chadwick Boseman" et les dates de ce dernier, vous trouverez également le personnage de Spawn qui prend la pose qui est, le plus souvent, attribuée au personnage de Black Panther .

Qu'en pensez-vous ? Plutôt bien faite, non ?