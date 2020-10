Concept art de Malekith pour Thor : The Dark World

C'est sur son compte Twitter que l'artiste Andy Park a dévoilé la chose. Il s'agit de deux concept arts réalisés dans le cadre du film Thor : The Dark World et plus précisément de deux dessins autour du personnage de Malekith, incarné à l'écran par Christopher Eccleston. Comme vous allez pouvoir le constater, nous retrouvons plusieurs éléments du personnage du film mais, de manière générale, les dessins de Park sont assez différents et, surtout, bien plus flippants.

Voici les images :