Le tournage de Doctor Strange 2 débute bientôt

Le deuxième volet de Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, va lui aussi rejoindre la liste des productions à débuter ou reprendre après la crise sanitaire. L'acteur Benedict Cumberbatch confirme que le tournage pourrait débuter dès ce mois-ci.

Je suis en pré-production pour le second film Doctor Strange, ce qui est très excitant. On va commencer à tourner fin octobre ou début novembre.

Concernant le casting, Rachel McAdams ne sera pas de retour pour son rôle de Christine Palmer du premier film, mais on devrait revoir Chiwetel Ejiofor et Benedict Wong dans les rôles de Mordo et Wong . Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) fera une apparition puisque le film devrait être en lien avec les séries WandaVision et Loki.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est pour le moment prévu pour mars 2022.