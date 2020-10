Tom Sturridge en Dream dans The Sandman de Netflix ?

Il y a peu, Neil Gaiman avait confirmé qu'une série The Sandman allait voir le jour du côté de Netflix et que la production débuterait dès octobre. Aujourd'hui, nous apprenons que c'est peut-être bien le rôle principal qui aurait été attribué.

En effet, selon Collider, Tom Sturridge (The Boat That Rocked, On The Road) serait actuellement en discussion afin d'obtenir le rôle de Morpheus / The Sandman . Ce dernier aurait déjà effectué plusieurs tests pour le rôle notamment aux côtés de Tom York (Poldark) et de Colin Morgan (Merlin). Bien sûr, reste à présent à savoir si l'acteur et la production vont tomber d'accord sur les termes du contrat.

Pour rappel, la première saison devrait faire 11 épisodes.