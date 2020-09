Trailer de la série documentaire Marvel's 616

Les adaptations Marvel se seront faites rares au cinéma et à la télévision cette année, mais il y aura tout de même quelques raisons de se réjouir pour la fin de l'année. En plus de WandaVision, Disney+ va diffuser une série documentaire de huit épisodes intitulée Marvel's 616, qui abordera divers aspects de l'univers Marvel, ses créateurs et ses fans.

Parmi ces huit épisodes, le premier sera consacré à la création de la série Iron Man 2020, avec notamment des interviews de Dan Slott, Pete Woods et l'éditeur Tom Brevoort. Épisode dirigé par David Gelb. Deux anciennes actrices de Community, Alison Brie et Gillian Jacobs signent chacune un épisode, respectivement sur les étudiants qui ont mis en places des pièces de théâtre Marvel, et sur la création de Kamala Khan/Ms. Marvel. Paul Scheer s'intéresse aux personnages Marvel les plus obscurs, Andrew Rossi aux cosplayeurs, Clay Jeter aux artistes espagnols Javier Garron et Natacha Bustos et enfin, Sarah Ramos réalise un épisode sur les produits dérivés, notamment les jouets.

Les huit épisodes sortent en même temps, le 30 novembre.