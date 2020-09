[Spoilers] Nouveau look et nom pour Poison Ivy

Il y a depuis quelques temps un vrai problème d'identité pour Poison Ivy du côté de DC Comics, qui est parfois dépeinte comme l'antagoniste qu'elle a toujours été et parfois plutôt comme la protagoniste plus neutre, voir comme étant l'un des port-drapeaux du mouvement LGBTQ+, notamment dans sa relation avec Harley Quinn . Les scénaristes étaient partagés et c'est ainsi qu'un nouveau nom et un nouveau rôle attendent le personnage pour 2021.

Et c'est lancé dès le numéro Joker War Zone, dans l'histoire racontée par Sam Johns et Laura Braga, dont voici deux planches en exclusivité, dénichées par Bleeding Cool.

Elle se fait donc désormais appeler Queen Ivy, qui est le nom d'une plante existante, connue comme l'Ivy du Diable, qui ne meurt quasiment jamais et reste verte même lorsqu'elle est gardée dans un environnement sombre.