James Gunn refuse de dévoiler la timeline de Peacemaker

Comme vous le savez sans doute, une mini-série autour du personnage de Peacemaker va être réalisée par HBO Max (news disponible ici). Forcément, une telle annonce a soulevé de nombreuses questions de la part des fans. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que James Gunn a déjà refusé de répondre à un type de question. En effet, le réalisateur du film The Suicide Squad ne répondra à aucune question concernant la timeline de la série. Tout du moins, il ne répondra pas à la question avant la diffusion du film.

En effet, suite à l'annonce, certains petits malins commençaient d'ores et déjà à crier sur les toits que le personnage allait donc survivre au film. C'est suite à cela que le réalisateur a pris la parole et a expliqué qu'il n'y aurait pas d'annonce concernant la timeline afin de ne pas dévoiler si la série TV allait se passer avant ou après le film et ainsi conserver un certain suspense concernant la fin du personnage dans le long métrage.

A l'inverse, on notera qu'il a été plus bavard sur d'autres points. Ainsi, il a déjà confirmé la présence d'autres membres du groupe dans la série à venir.