Melissa Benoist s'exprime sur l'arrêt de la série Supergirl

L'arrêt d'une série TV, c'est forcément une page qui se tourne pour les membres du casting et de la production. Il est donc normal que ces derniers passent par plusieurs sentiments, plusieurs étapes, et qu'ils tentent de les exprimer sur les réseaux sociaux.

Sans surprise, plusieurs membres du casting se sont exprimés suite à l'annonce de l'arrêt de la série Supergirl avec, en tête, Melissa Benoist (soit l'actrice qui tient le rôle titre). Voici ce qu'elle a déclaré :

Dire que cela a été un honneur d'incarner ce personnage iconique serait un gigantesque euphémisme. Voir l'incroyable impact que la série a eu sur de jeunes femmes aux quatre coins du monde m'a toujours laissé sans voix.

Elle a eu cet impact sur moi également. Elle m'a fait découvrir une force que je ne pensais pas avoir, de trouver de l'espoir dans les moments les plus sombres, et que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Ce qu'elle représente pousse chacun d'entre nous à être meilleur. Elle a changé ma vie de manière positive et je lui en suis éternellement reconnaissante.

Je suis tellement excité que nous ayons à construire la conclusion de notre incroyable voyage, and j'ai hâte que vous découvriez ce que nosu avons en stock. Je vous promets une dernière saison sacrément bonne <3