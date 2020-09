Black Widow repoussé à 2021 : Les nouvelles dates du MCU

On s'y attendait et c'est officiel, la date du 6 novembre pour la sortie de Black Widow n'a pas tenue, le film est désormais repoussé au 7 mai 2021 !

La conséquence directe de ce report et le décalage des autres films Marvel Studios de la phase IV qui devaient suivre. Ainsi Eternals est repoussé au le 5 novembre 2021 et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings au 9 juillet de la même année. Il y aurait donc trois films Marvel l'année prochaine, si les plans ne changent pas à nouveau.