La série Supergirl n'aura que 6 saisons !

La nouvelle vient de tomber, la prochaine saison de la série Supergirl , la sixième, sera aussi la dernière ! La série de The CW prendra fin après une dernière saison de 20 épisodes, dont la production devrait débuter ce mois-ci, avec en ligne de mire une sortie mi-2021.

Les raisons de l'arrêt de la série ne sont pour le moment pas communiquées. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un choix réfléchi et validé par les deux parties, ou si c'est une décision unilatérale de la chaine.

L'actrice Melissa Benoist a communiqué et confirmé l'arrêt de la série sur son compte Instagram. Voici son message :

Dire que ça a été un honneur d'incarner ce personnage inconique serait un vrai euphémisme. Voir l'impact que la série a eu sur les jeunes filles à travers le monde m'a toujours laissée humble et sans voix. Elle a eu un impact sur moi aussi. Elle m'a fait découvrir des forces que je ne pensais pas avoir, m'a appris à trouver l'espoir dans les endroits les plus sombres, et qu'ensemble nous sommes plus forts. Ce qu'elle représente nous pousse à être meilleurs. Elle a changé ma vie pour le mieux, et je suis à jamais reconnaissante.

Je suis tellement enthousiaste que nous puissions planifier la fin de cet incroyable voyage, et je suis impatiente que vous voyiez ce que l'on prépare. Je vous promets que ce sera une sacrée dernière saison.