Falcon & Winter Soldier bien repoussée à 2021

Ce n'est pas une grosse annonce, mais Disney+ a officiellement confirmé que la série du MCU, The Falcon & The Winter soldier , ne sortira pas cette année et est repoussée à l'année prochaine. Dans le programme de la plateforme, la série est désormais notée "Coming 2021", sans date précise pour autant, mais on espère qu'il s'agira du début d'année alors que le tournage qui a repris récemment devrait être bouclé rapidement.

Le show mettant en scène les deux "acolytes" de Steve Rogers , Sam Wilson et Bucky Barnes, suite aux évènement d'Avengers: Endgame, devait être la première série lancée en août dernier, avant que la crise sanitaire passe par là. C'est finalement WandaVision qui prendra ce rôle d'éclaireur, avec une sortie en fin d'année.

En plus d'Anthony Mackie et Sebastian Stan reprenant leurs rôles respectifs, Emily VanCamp et Daniel Bruhl seront de retour pour incarner Sharon Carter et Helmut Zemo.