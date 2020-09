Wonder Woman prend son envol dans le trailer japonais

Puisqu'il faudra attendre jusqu'au 30 décembre (minimum) pour enfin découvrir les nouvelles aventures de Diana dans Wonder Woman 1984, on se réjouit des moindres nouvelles images que l'on peut dénicher. Aujourd'hui, le trailer japonais du film nous offre une petite séquence inédite dans laquelle on voit Wonder Woman atterir en planant avec les ailes de son armure dorée pour mettre au sol deux adversaires, puis les fameuses ailes se décrocher d'elles-mêmes du costume.

Il y a aussi d'autres moments inédits notamment lors la bataille entre Wonder Woman et Cheetah à la maison blanche.

Réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 ne cesse d'être repoussé pour le moment et a trouvé refuge dans la période de Noël, espérons que ça tienne.