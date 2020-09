4 Emmy Awards majeurs pour la série TV Watchmen !

Il est rare qu'une série TV adaptée ou inspirée d'un comic book ait un succès critique tel que celui de la série Watchmen d'HBO, et cela s'est confirmé hier soir à la cérémonie des Emmy Awards, qui sont un peu les oscars de la télévision. Pour les sept catégories majeures pour lesquelles la série était nommée, elle en a remporté quatre ! Avec 11 statuettes en tout.

Watchmen remporte l'Emmy pour Outstanding Limited Series (Meilleure série limitée), Outstanding Lead Actress In A Limited Series Or Movie (Meilleure actrice dans un rôle principal pour une série limitée ou un film) pour Regina King, Outstanding Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special (meilleur scénario pour une série limitée, film ou drama spécial) pour le 6ème épisode de la série, This Extraordinary Being, écrit par Damon Lindelof et Cord Jefferson, et enfin, Outstanding Supporting Actor In A Limited Series Or Movie (Meilleure acteur dans un second rôle pour une série limitée ou un film) pour Yahya Abdul-Mateen II.

Dans les autres nominations majeures, Watchmen concourrait pour Outstanding Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special pour les épisodes "It's Summer And We’re Running Out Of Ice (Nicole Kassell), "Little Fear Of Lightning" (Steph Green) et "This Extraordinary Being" (Stephen Williams), Outstanding Lead Actor In A Limited Series Or Movie pour Jeremy Irons et Outstanding Supporting Actress In A Limited Series Or Movie pour Jean Smart. À noter que Louis Gossett Jr. et Jovan Adepo était aussi nommé dans la même catégorie que Yahya Abdul-Mateen II.

En parallèle, la série remporte aussi meilleur casting, meilleure composition musicale pour Trent Reznor (Nine Inch Nails) et Atticus Ross, meilleure cinématographie et meilleur costumes fantasy/sci-fi.

D'énormes récompenses pour le Watchmen de Damon Lindelof, qui propulse un peu plus la mini-série vers les sommets, et devrait attirer un public qui était peut-être passé à côté jusque là.