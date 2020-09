C'est encore et toujours dans le cadre du Batman Day que la chose a été dévoilée. Il s'agit d'un poster réalisé par Bill Sienkiewicz et directement inspiré du prochain opus autour du Chevalier Noir : The Batman .

Le voici :

A noter que, sur Twitter, l'image partagée par la page DC Comics Batman a lancé un petit débat "Ben Affleck, meilleur Batman ?"