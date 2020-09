Le scénario de Spawn est à revoir selon Jason Blum

Un projet de reboot de l'univers de Spawn au cinéma est toujours en développement depuis que Todd McFarlane s'est associé au producteur Jason Blum, l'acteur Jamie Foxx a même déjà été choisi pour le rôle titre. Mais il semblerait que le film soit encore loin de voir la lumière du jour alors que Bloom a déclaré que le scénario existant n'est pas encore assez bon pour le moment et qu'il allait prendre une nouvelle direction.

"Il faut que le scénario soit réussi. Il y a une vraie volonté, on a Jamie Foxx, et Spawn, et Todd McFarlane, et genre 'Il faut juste faire ce film !'. Je pense que j'ai un peu frustré Todd, en disant qu'il ne fallait pas juste faire le film, mais qu'il fallait faire le bon film, avec le bon scénario. Et ce n'est pas un scénario facile à réussir - vous savez, les événements récents aux États-Unis autour du racisme ont rendu les choses plus difficiles. Il faut travailler prudemment et intelligemment." déclare Blum.

"Donc, on va faire ce film, c'est certain. Je ne sais pas quand on va le faire. On est en train de repenser... On choisit une direction différente avec l'histoire par rapport à la précédente, mais on ne fera pas le film avant que le scénario soit parfait. Et un de ces jours il le sera, et on le fera. » ajoute le producteur.

Le projet a été lancé en 2017 et semble donc avancer à un rythme très lent. Aux côté de Jamie Foxx, on devrait retrouver un Avenger avec Jeremy Renner qui interprétera le détective Twitch William.