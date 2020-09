WandaVision toujours prévue pour cette année

C'est sans doute l'une des rares bonnes nouvelles dans le calendrier des films et séries qui ne cesse d'être modifié et de repousser ses programmes en conséquence de la pandémie du covid-19. Si la série The Falcon & The Winter soldier devait être la première série Disney+ intégrée dans le MCU a être diffusée sur la plateforme, il s'agira finalement de WandaVision, qui est toujours prévue pour 2020 ! Et qui par conséquent sera la seule série MCU cette année.

WandaVision a eu la chance de pouvoir boucler sa production avant la crise sanitaire et est donc en mesure d'être diffusée sous peu, même si aucune date n'est pour le moment précisée. Ce sera sans doute vers la fin d'année puisque l'attraction de l'automne sur Disney+ sera la saison 2 de The Mandalorian. La plateforme annonce aussi l'arrivée du film X-Men 2 et du documentaire Marvel's 616 pour 2020.

On rappelle que WandaVision sera une mini-série de 6 épisodes, centrée sur la relation entre Scarlet Witch (Elizabeth Olsen ) et Vision (Paul Bettany), dans la continuité des évènements du Marvel Cinematic Universe.