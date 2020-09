Kevin Feige visite le plateau de The Suicide Squad

Vous rêvez d'un monde dans lequel Marvel et DC Comics cohabitent ? James Gunn et Kevin Feige l'ont fait ! En effet, James Gunn est revenu sur cette rivalité Marvel/DC. Ce dernier a notamment expliqué que, bien qu'elle soit souvent présente au sein des fans, ce n'est pas le cas au niveau du monde cinématographique. Voici ce qu'il a déclaré :

J'avais prévenu Kevin Feige avant de prendre le boulot, et il a été très cool et il m'a soutenu, comme il le fait toujours. Il voulait tout simplement que je fasse un bon film. Lou D'Esposito et lui sont même venus afin de visiter le plateau et nous voir tourner. On ne trouve pas dans l'envers du décor l'animosité que l'on peut trouver dans la communauté de fans.