[Preview VO] X-Men: Marvels Snapshot #1

La preview VO de X-Men: Marvels Snapshot #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jay Edidin et Kurt Busiek et est dessiné par Tom Reilly. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Le Marvels Snapshot tour à travers l'histoire Marvel continue, en mettant en valeur les plus grands personnages Marvel vus des yeux de personnages ordinaires ! Vraiment ? Dans le cas présent, le "personnage ordinaire" est l'adolescent Scott Summers , témoin de l'aube de l'ère Marvel depuis un orphelinat du Nebraska et se demandant quelle pourrait être sa place. Comment était-ce de vivre les débuts des FF, de Hulk , d'Iron Man et des autres ? De souhaiter que vous puissiez faire partie de tout cela ?