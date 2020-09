Jason Momoa monte au créneau contre Warner Bros.

L'acteur Jason Momoa est l'un des rares acteurs de l'équipe de Justice League à avoir soutenu publiquement Ray Fisher dans son combat contre la Warner Bros., suite à la manière dont il a été traité sur la deuxième partie du tournage du film DC, sous la direction de Joss Whedon. Hier, l'interpréte d'Aquaman est clairement monté au créneau comme jamais avant pour tenter de faire bouger les choses.

Voici son message posté sur le réseau Instagram.

CETTE MERDE DOIT S'ARRÊTER ET ELLE DOIT ÊTRE ADRESSÉE. Ray Fisher ET TOUS CEUX QUI ONT VÉCU CE QUI S'EST PASSÉ SOUS LA SURVEILLANCE de Warner Bros. Pictures ONT BESOIN D'UNE VÉRITABLE ENQUÊTE. Je pense que c'est dégueulasse que des gens aient fait une fausse annonce pour Frosty sans ma permission pour essayer de faire diversion par rapport à Ray Fisher qui s'exprime sur la manière merdique dont nous avons été traités sur le re-tournage de Justice League. Il s'est passsé des choses graves. Il faut qu'il y ait une enquête et que des gens soient tenus pour responsables.