Kang le Conquérant introduit dans Ant-Man 3 !

Un grand vilain de l'univers Marvel s'apprête à faire ses débuts dans le MCU en la personnage de Kang le Conquérant ! L'acteur Jonathan Majors, que l'on voit actuellement dans Lovecraft Country et Da 5 Bloods, a été choisi pour incarner un vilain dans le film Ant-Man 3, et selon toute vraisemblance il s'agirait de Kang, même si rien n'est encore officiel.

On ne sait pas s'il s'agira du vilain principal du film ou simplement d'une introduction, puisque la source précise que l'on devrait le revoir dans d'autres films du MCU. On a donc peut-être déjà trouver le prochain grand vilain de l'univers partagé, à l'instar de Thanos sur les premières phases.

Dans les comics Kang est un seigneur de guerre du futur qui voyage dans le passé pour défier les Avengers, et devient l'un de leurs plus grands rivaux. Le personnage appartenait à la Fox puisqu'il est lié à la franchise des Quatre Fantastiques mais a désormais rejoint Disney, et donc Marvel.

Peyton Reed revient à la direction d'Ant-Man 3 sur un scénario de Jeff Loveness.