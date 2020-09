[DCFD] Superman & Lois : un nouveau costume pour Superman

Quelques informations ont été dévoilées sur la nouvelle série du CWverse, Superman & Lois, lors du panel de la DC FanDome: Explore the Multiverse. Jim Lee, Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch et le producteur Todd Helbing sont présents pour le panel.

Il est d'abord révélé que la série sera très terre à terre, autant que puisse l'être une série centrée sur Superman , se focalisant sur la vie de famille du couple Clark et Lois et de leurs deux enfants adolescents. La série se déroulera à Smallville, où reviendra s'installer la petite famille suite à un évènement tragique, dont la nature n'a pas été dévoilé.

Malgré l'aspect "tranche de vie" et famillial de Superman & Lois, la série aura aussi sa part d'action et d'histoires de héros et de vilains. On apprend aussi que Superman aura un tout nouveau costume, qui n'est pas encore dévoilé mais que Helbing décrit comme "vraiment badass".

Vous pouvez retrouver le panel à cette adresse, disponible jusqu'à demain. Superman & Lois débutera en janvier 2021, avec les reprises des autres séries du CWverse.