[DCFD] Superman: Man of Tomorrow disponible gratuitement

La deuxième partie de DC FanDome, Explore The Multiverse, a débuté depuis quelques minutes (19h en France). Très différent de la première partie, ce n'est plus un semi-direct mais un programme à la demande, vous choisissez vous-même ce que vous voulez regarder. Vous pouvez notamment y retrouver tous les programmes diffusés lors de Hall of Heroes il y a trois semaines et tout les nouveaux dont le film Superman : Man of Tomorrow disponible gratuitement, alors qu'il vient juste de sortir. Le film est bien sûr en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles !

Il vous suffit de vous créer un compte sur le site, si ce n'est pas déjà fait, et pour Man of Tomorrow ce sera sur ce lien. Vous pouvez ensuite vous balader sur tous les contenus disponibles, il y a notamment de nombreux panels sur les séries TV DC dans le Watchverse. Vous pouvez lire des comics, prendre des selfies et vous amuser dans le Funverse. Et on vous laisse découvrir le reste !

Nous relaierons bien sûr les informations importantes qui peuvent ressortir des différents panels tout au long de la soirée, même s'il faudra s'attendre à beaucoup moins d'exclusivité cette fois-ci. Bonne expérience à tous !