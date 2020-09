Batwoman recrute sa méchante Safiyah Sohail

Si le personnage n'est jamais apparu à l'écran lors de saison 1, sa présence s'est tout de même fait plus que ressentir. La méchante en lien avec Alice, Safiyah Sohail, sera bien présente en chair et en os dans la saison 2 de Batwoman, sous les traits de l'actrice Shivani Ghai.

Hormis ses quelques actions dans la première saison, peu de choses sont connues sur elle. La description du rôle pour le casting en dévoile malgré tout un peu plus :"La dirigeante férocement protectrice d'une petite communauté sur l'île de Coryana. Une femme qui a autant d'ennemis que d'alliés, elle est compatissante et charismatique et capable de prouesses physiques comme mentales. Elle est aimée de son peuple et ne reculera devant rien pour protéger ce qui lui appartient. Personne ne passe inaperçu pour Safiyah, encore moins ceux qui sont entrés en contact avec le Rose du Desert."

Dans les comics, Safiyah est une ancienne amante de Batwoman, et dirige l'organisation Many Arms of Death. Mais la série prévoit une autre version pour le personnage, elle sera notamment responsable du fait qu'Alice soit devenue une criminelle. On est peut-être face à la grande méchante de la saison 2, dans tous les cas il sera intéressant de voir comment le lien est fait entre elle, Alice et la nouvelle Batwoman, Ryan Wilder.