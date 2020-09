Les premières images de Star Wars : The High Republic #1 ont été dévoilées. Le numéro est écrit par Cavan Scott et est dessiné par Ario Anindito et Mark Morales. Edité par Marvel, il n'a pas encore de date de sortie.

Côté scénario, l'histoire se situe 200 ans avant Star Wars : Le Menace Fantôme. Nous suivons la Padawan Keeve Treenis et son maître, Sskeer. Le scénariste a fait plusieurs déclarations sur le titre et a notamment expliqué aux fans qu'ils verraient des choses qu'ils ne pensaient jamais voir dans une histoire Star Wars. Tout un programme !

Voici les images :