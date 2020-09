Justice League: Endless Winter enfin annoncé !

Les sollicitations de DC Comics pour le mois de décembre ont enfin dévoilé l'évènement Justice League: Endless Winter, teasé depuis de nombreuses semaines. Il s'agira d'un crossover en neuf parties sur tout le mois de décembre, entre tous les titres liés aux membres de la Justice League. C'est écrit par Andy Lanning et Ron Marz et dessiné par de nombreux artistes en rotation, dont Clayton Henry et Phil Hester.

Au niveau de l'histoire, la Justice League devra affronter le Frost King, revenu de l'ère des Vikings pour plonger l'univers DC dans un blizzard mortel. Le crossover débutera avec le numéro spécial Justice League: Endless Winter #1 le 1er décembre et finira avec le numéro #2 le 29 décembre. Entre temps, il continuera dans The Flash #767, Superman: Endless Winter Special #1, Aquaman #66, Justice League #58, Teen Titans: Endless Winter Special #1, Justice League Dark #29 et Black Adam : Endless Winter Special #1.

Voici les couvertures de tous les titres du crossover.