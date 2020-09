Les synopsis de Marvel's Helstrom dévoilés

L'une des prochaines séries Marvel à voir le jour sera peut-être l'une des plus effrayante alors que les frères et soeurs Daimon et Ana Helstrom combattront des démons vivants sur Terre dans Marvel's Helstrom. Une première bande annonce avait été dévoilée il y a quelques temps mais le contenu de la série reste toujours assez mystérieux, c'est pour quoi Hulu a dévoilé les titres et les synopsis des cinqs premiers épisodes de la saison 1. Celle-ci sera diffusée dans son entièreté (10 épisodes) le 16 octobre prochain sur la plateforme de streaming.

Vous pouvez désormais retrouver la série dans notre base de données, avec les cinqs premiers épisodes référencés.

Épisode 1 : Mother’s Little Helpers. Daimon Hesltrom enquête sur un jeune garçon possédé dans l'Oregon. Pendant ce temps à San Francisco, Ana Helstrom met en place une mise aux enchères pour dévoiler un criminel. D'étranges évènements à St. Teresa préoccupent alors que la mère dont ils sont séparés y est toujours hospitalisée. Écrit par Paul Zbyszewski et réalisé par Daina Reed.

Épisode 2 : Viaticum. Un horrible accident amènent Daimon et Gabriella à se battre pour sauver l'âme d'un homme, alors qu'une force encore plus sombre tente de les en empêcher. Pendant ce temps, la relation de Yen avec son travail tourne à l'obsession, et une découverte renvoie Ana à St Teresa. Écrit par Blair Butler et réalisé par Anders Engstrom.

Épisode 3 : The One Who Got Away. Daimon et Ana en apprennent plus sur la destruction causée par leur père. Avec Gabriella, ils rendent visite à une victime potentielle et se retrouvent pris dans quelque chose qu'ils ne pouvaient imaginer. Hastings surprend Caretaker avec une choquante révélation. Écrit par Marcus Dalzine et réalisé par Michael Offer.

Épisode 4 : Containment. Un ennemi démoniaque rassemble un groupe inhabituel. Daimon et Ana voyagent jusque San Francisco à la recherche de Yen et d'un artéfact qui pourrait les aider à vaincre leur ennemi. Ana avoue à Daimon ses activités extra-curriculaires et la foi de Gabriella est attaquée. Écrit par Sheila Wilson et réalisé par Amanda Row.

Épisode 5 : Committed. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent alors que la santé de Mère décline. Alors qu'Ana est à la recherche de Yen, Gabriella offre un conseil à un étudiant qui a du mal à comprendre comment les démons peuvent vivre parmi nous. Daimon fait une découverte qui est réellement une question de vie ou de mort. Écrit par Matt Morgan & Ian Sobel et réalisé par Jovanka Vuckovic.