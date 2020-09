Batman/Catwoman démarre en décembre

La conclusion du run du scénariste Tom King sur Batman se fera à travers une maxi-série en 12 numéros, intitulée Batman/Catwoman, qui s'intéressera à l'évolution de la relation entre les deux personnages, très travaillée durant toute la série Batman sous King. Elle sera dessinée par Clay Mann et devait initialement sortir en janvier 2020... elle débutera finalement au mois de décembre !

On en sait un peu plus sur le contenu, désormais, avec une histoire qui s'intéressera au passé, au présent et au futur de la relation entre Bruce et Selina. Dans le passé, nous apprendrons enfin où les deux justiciers masqués se sont rencontrés et sont tombés amoureux, sur le bateau ou dans la rue ? C'est une question posée par King de nombreuses fois, les deux personnages n'étant pas d'accord. Dans le présent, le retour d'Andrea Beaumont, a.k.a. Le Fantôme Masqué (Phantasm en VO), menacera la relation entre Batman et Catwoman et remettra en question le rôle de chacun. Enfin, dans un futur distant, Bruce est décédé après un long et heureux mariage et Selina Kyle décide de venger une ancienne rancune sans avoir Batman sur le dos pour l'en empêcher. Le Joker sera aussi de la partie avec la révélation d'un secret le concernant qui aura de lourdes conséquences.

Batman/Catwoman #1 sort le 1er décembre et voici quelques illustrations pour la série.