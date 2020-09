Batman : Black & White de retour en décembre

En décembre, DC Comics a annoncé le retour de l'anthologie Batman : Black and White. 24 ans après, 6 nouveaux numéros en format prestige de 48 pages proposeront de nouvelles histoires en noir et blanc autour du Chevalier Noir .

De nombreux grands noms de l'industrie moderne font partie de l'aventure, certains en duo d'autres en solo : Paul Dini & Andy Kubert, Tim Seeley & Kelley Jones, Emma Rios, John Arcudi & James Harren, Gabriel Hardman & Corinna Bechko, JH Williams III, Tom King & Mitch Gerads, G. Willow Wilson & Greg Smallwood, Sophie Campbell, David Aja, Dustin Weaver, Bilquis Evely, Joshua Williamson & Riley Rossmo, James Tynion IV & Tradd Moore, Lee Weeks et Chip Zdarsky & Nick Bradshaw pour finir.

Chaque numéro sera proposé au prix de $5.99, avec deux couvertures alternatives, une avec Batman et une autre où figure un ennemi emblématique du héros. Pour le premier numéro, Greg Capullo s'occupe de la couverture régulière tandis que J.H Williams III et Peach Momoko illustrent les variant covers. À découvrir également dans la galerie quelques aperçus de ces futures histoires en noir et blanc.