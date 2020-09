Nouvelle fonction sur MDCU

Bonjour tout le monde,

Petite news rapide afin de signaler qu'une nouvelle fonction est à présent disponible sur MDCU. Annoncée il y a quelques jours lors de la news anniversaire du site internet, elle est à présent mise en place. Il s'agit donc de la possibilité de trier les films et les séries TV par univers (Batman, Superman, Iron Mal, Hulk etc) ou par éditeur (Marvel, DC et indépendant).

Dès à présent, vous trouverez le tableau ci-dessous sur le côté gauche des différents guides :

Il vous suffit de cocher les différentes cases afin d'affiner votre recherche. Bien sûr, si vous êtes dans la catégorie film et que vous désirez voir tous les films référencés, il vous suffit de ne rien cocher. A l'inverse, si vous ne voulez que les films Blade (par exemple), il vous suffit de cocher "Blade" pour avoir tous les films Blade référencés :

Bien sûr, vous pouvez également multiplier les recherches. Par exemple, vous pouvez très bien demander les films Aquaman et Ant-Man :

A noter que tous les films et toutes les séries ont été placés dans la catégorie la plus précise possible lorsque la création d'une catégorie a été jugée nécessaire . Par exemple, il n'y avait pas de catégorie "The Crow". Or, il y a quatre films et une série TV autour du personnage. Nous avons donc jugé utile d'ajouter l'univers "The Crow". A l'inverse, si un personnage de DC Comics n'a qu'un film a son actif, il y a des chances qu'il n'ait pas son propre univers afin de ne pas encombrer inutilement les différentes catégories. Dans ce cas-là, vous trouverez ledit film dans DC Comics, tout simplement (ou dans Marvel s'il s'agit d'un personnage Marvel).

Enfin, il est de bon ton de rappeler trois choses. La première chose, il est important de noter que le titre VF a été privilégié. Cela ne va pas forcément arranger tout le monde mais nous partons du principe que nous sommes un site FR et que les gens qui parlent anglais auront moins de mal à trouver un titre en VF qu'une personne qui doit trouver un titre en anglais alors qu'il est possible que cette personne ne parle que le français.

Deuxième point important, la distinction film/film animé/série/série animée est maintenue. Tout cela pour dire qu'il est inutile de cliquer comme un malade sur "Superman" en vous demandant où est la série TV Lois et Clark si vous êtes dans la catégorie film. Si vous êtes dans les films et que vous cliquez sur "Superman", vous aurez les films Superman . Si vous désirez la série TV Lois et Clark, il n'y a pas de problème. Il vous suffit de recommencer mais une fois que vous serez dans la catégorie série TV.

Enfin, troisième et dernier point, les résultats que vous obtiendrez ne sont pas (encore) exhaustifs. Nous rappelons que les guides sont ajoutés manuellement. Autrement dit, vous ne pourrez trouver que ce qui a été préalablement ajouté. Néanmoins, il y a à ce jour près de 230 films, 133 séries et environ 6500 épisodes... Il y a donc déjà largement de quoi faire. Pour ce qui est manquant aujourd'hui encore, rassurez-vous ! Cela prendra le temps que cela prendra, mais nous finirons bien par pouvoir prétendre à l'exhaustivité (dans la mesure du raisonnable, bien sûr).

C'est déjà tout pour moi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et/ou à nous signaler des erreurs si vous en trouvez.

Bonne continuation sur MDCU.