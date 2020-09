Une dernière saison plus courte pour Lucifer

La première partie de la saison 5 de Lucifer est disponible sur Netflix depuis le mois dernier et cartonne sur la plateforme. Cette pénultième saison sera composée de 16 épisodes mais il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il en soit de même pour la sixième et dernière, qui devrait être plus courte, avec seulement dix épisodes à la clé. L'information provient d'une source du milieu et n'a pas été confirmée par Netflix pour le moment.

D'abord prévue pour se terminer avec sa cinquième saison, le succès de la série depuis qu'elle a été sauvée par Netflix a poussé la plateforme à en produire une sixième pour finir de belle manière. La production de la saison 5 s'est arrêtée en mars dernier à cause de la pandémie, avec à peu près 60% de la saison tournée, et devrait reprendre à la fin du mois, pour enchainer directement sur le tournage de la saison 6.