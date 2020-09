[Preview VO] Batman: The Joker War Zone #1

DC Comic dévoile la preview du one-shot Batman: The Joker War Zone #1, qui se déroule durant le crossover Joker War, et voit l'apparition de nouveaux alliés de Batman tels que Poison Ivy , Spoiler ou encore Batwing. C'est écrit, entre autres, par James Tynion IV, John Ridley et Joshua Williamson et dessiné, aussi entre autres, par Guillem March, David Lafuente et James Stokoe, avec une couverture de Ben Oliver . Le numéro sortira le 29 septembre au prix de 5,99$ pour 48 pages.

Gotham City est un champ de bataille alors que le Joker a repris la fortune des Wayne et fait la guerre au Chevalier Noir et à ses allié dans les rues ! Entrez dans la zone de guerre avec de courtes histoires pour voir comment les héros défendent leur ville. Et les débuts brutaux du mystérieux nouvel anti-héros connu sous le nom de Clownhunter !