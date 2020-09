[Preview VO] The Rise of Ultraman

Les auteurs Kyle Higgins (Mighty Morphin Power Rangers), Mat Groom (Self/Made) et Francesco Manna (AVENGERS) réimaginent les origines d'un personnage phare de la pop culture avec la nouvelle série The Rise of Ultraman . Ce ser aune mini-série en cinq numéros, dont a couverture du premier est signée Alex Ross. Ça sort demain au prix de 5,99$ pour 48 pages.

Dans les ténèbres se cachent les Kaiju, des monstres terribles et inimaginables. Entre eux et nous se tient la United Science Patrol ! Mais qui sont ces énigmatiques défenseurs, et comment réalisent-ils leurs miracles ? Shin Hayata et Kiki Fuji ont passé la moitié de leurs vies à essayer de le savoir, et leur quête s'apprête à les envoyer en direction d'un sombre secret vieux d'une décennie et les mettre en contact avec un mystérieux guerrier de l'espace.