Titans : Curran Walters prépare son rôle de Red Hood

Il avait été dévoilé lors de la DC FanDome: Hall of Heroes que lors de la saison 3 de la série Titans, le personnage de Jason Todd deviendra son alter ego le Red Hood . L'acteur Curran Walters qui interprète le personnage de Jason Todd ne chôme pas en préparation de son interprétation du personnage, il a partagé une photo de ses lectures sur Instagram, avec cinq comic books couvrant l'histoire du personnage.

On y retrouve A Death in the Family, la fameuse histoire où le Joker tue Jason Todd . Red Hood: Under The Hood et Red Hood: Lost Days reviennent sur la resurrection et le retour du personnage. Et les deux derniers sont les deux premiers volumes de la relance de Red Hood And The Outlaws lors de DC Rebirth.

La saison 3 de la série se déroulera en majorité à Gotham City et introduira notamment les personnages de Barbara Gordon et Jonathan Crane , aka Scarecrow .