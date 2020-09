Brie Larson a refusé deux fois le rôle de Captain Marvel

Pour ceux qui l'ignorent, Brie Larson a débuté une série de vidéo youtube dans lesquelles elle parle un petit peu de l'envers du décor et, notamment, des auditions qu'elle a pu passer. Il y a peu, l'actrice a mis en ligne la deuxième vidéo sur ce principe. On y découvre notamment que l'actrice a refusé pas moins de trois fois le rôle de Captain Marvel.

Voici ce qu'elle a déclaré sur le sujet :

Je me souviens avoir reçu un appel téléphonique et ils m'ont dit "Marvel est intéressé pour que tu joues Captain Marvel ", et j'étais du genre "Oh, je ne peux pas faire ce rôle, je suis bien trop anxieuse, c'est trop pour moi, je ne pense pas que je puisse y arriver, alors dis-leur non". Et mon équipe était en mode "OK, pas de problème". Je crois que deux mois plus tard, ils ont appelé et ils m'ont dit "Ils ont encore appelé, tu es sûre ?" et j'ai répondu quelque chose comme "Ouais, je suis trop introvertie, c'est beaucoup trop pour moi. C'était au-delà de ma compréhension". Et ensuite, ils ont appelé une troisième fois, et ils m'ont demandé "T'es sûre ?". Le truc, c'est qu'à chaque fois que je répondais "Dites-leur non" et que je pensais que mon équipe leur disait non, elle ne le faisait pas. Parce que je crois que mon équipe se disait "elle sera super dans ce rôle".