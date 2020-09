La WB communique sur l'enquête autour des allégations de Ray Fisher

Et pointe du doigt la non coopération de l'acteur

Nouvelle étape dans l'affaire opposant l'acteur Ray Fisher à la Warner Bros. et WarnerMedia, suite à ses accusations d'abus de pouvoir à l'encontre de Joss Whedon, Jon Berg et Geoff Johns, sur le tournage du film Justice League. Fisher a notamment déclaré tout récemment que le président de DC Films, Walter Hamada, lui a proposé de faire plonger Whedon et Berg au profit de Johns, pour sauver ce dernier.

Une enquête est en cours du côté du groupe WarnerMedia et un premier communiqué vient d'être publié, pointant notamment du doigt le fait que l'acteur n'a pour le moment pas désiré s'entretenir avec l'enquêteur externe qui a été choisi. Ce communiqué dément également les derniers propos de Fisher sur le fait d'enfoncer Whedon et Berg, et réduit les plaintes initiales de Fisher a de simples désaccords sur le traitement du personnage de Cyborg durant la production du film.

Voici une traduction de ce communiqué.