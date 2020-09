La ville natale de Chadwick Boseman (Black Panther) mettra bien en place un monument en son honneur

Il y a quelques jours, nous vous annonçions qu'une pétition avait été mise en place afin qu'un monument confédéré soit remplacé par un monument de Chadwick Boseman dans sa ville natale (news disponible ici) afin de lui rendre hommage. Difficile de dire si la pétition aura été un élément décisif ou non, mais la ville a d'ores et déjà fait une déclaration sur le sujet. Ainsi, sachez que la réponse est "oui". La ville s'est dite "enthousiaste à l'idée de travailler sur un hommage public permanent afin d'honorer l'acteur décédé". Mieux encore, il semblerait que la ville ait déjà contacté un artiste à ce sujet et qu'ils sont déjà en train de réfléchir quant au meilleur moyen de mettre en place ledit monument en l'honneur de l'acteur qui a tenu le rôle de Black Panther. Par contre, il a également été confirmé que ledit monument ne pourra prendre la place du monument confédéré.

Pour le moment, peu d'éléments ont filtré quant au monument en lui-même néanmoins, nus savons déjà qu'il s'agira d'une "statue qui aura également des éléments de sculpture, muraux et/ou des éléments artistiques". Le but final est d'avoir quelque chose qui "convienne à un roi".