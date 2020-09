Une pétition pour ériger une statue Chadwick Boseman

Quelques jours après le décès de Chadwick Boseman, une pétition a été mise en ligne sur change.org. L'idée serait de lui ériger une statue à la place d'une statue déjà existante dans sa ville natale soit à Anderson, en Caroline du Sud.

Par contre, l'auteur de la pétition signale d'ores et déjà que cela va être difficile car la statue à remplacer serait le Anderson County Confederate Monument. Or, il semblerait qu'une loi en Caroline du Sud interdise la suppression/le remplacement des monuments liés aux confédérés et ce, dans tout l'état.

Quoi qu'il en soit, la pétition est bien présente et a été signée, au moment où j'écris ces lignes, 22628 fois. Pour les intéressés, c'est par ici.