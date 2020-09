Un film Eternals organiquement inclusif

L'un des futurs films de Marvel consacré aux Eternals mettra en scène une relation LGBTQ, ainsi que des personnages d'origines différentes, une diversité et un aspect inclusif sur lesquels sont revenus la réalisatrice Chloe Zhao et le président de Marvel Studios Kevin Feige, les présentant comme essentiels à l'histoire.

Pour Feige, cette relation LGBTQ "était toujours inhérente à l'histoire et à la constitution des différentes types d'Eternals. Je pense que c'est très bien fait, et j'espère ce niveau d'inclusion dans nos prochains films sans que ce soit un sujet de discussion".

Concernant la diversité des origines, Zhao explique qu'elle n'a pas voulu le faire juste pour refléter le monde d'aujourd'hui. "Je voulais que ça reflète le monde dans lequel nous vivons. Mais je voulais aussi assembler un casting qui ressemble à un groupe de marginaux. Je ne voulais pas les blagues. Je veux que vous sortiez du film non pas en vous disant 'Cette personne est de cette ethnie, cette personne est de cette nationalité'. Non. Je veux que vous sortiez du film en pensant 'C'est une famille'. On ne pense pas à ce qu'ils représentent. On les voit en tant qu'individus."

On rappelle qu'en terme de diveristé et d'inclusion, le film présentera aussi un personnage sourd, en la personne de Makkari interprétée par Lauren Ridloff. Le film est toujours prévu pour le 12 février 2021 et on attend les premières images officielles.