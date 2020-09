Rumeurs de tournage pour Doctor Strange, Thor: Love and Thunder et The Falcon and the Winter Soldier

Ces derniers temps, plusieurs rumeurs sont tombées autour des productions Marvel et, plus précisément, concernant Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et The Falcon and The Winter soldier . MDCU ne fait pas forcément le topo de toutes les rumeurs mais étant donné que plusieurs d'entre elles sont tombées en même temps, l'équipe s'est dit que ce n'était peut-être pas plus mal de faire une news recap.

Voici donc les dernières rumeurs :

- Thor: Love and Thunder : Il n'y a aucune annonce qui a été faite par Marvel. Par contre, Natalie Portman est arrivée en Australie pas plus tard qu'hier. Et bien qu'elle ait pu réaliser le voyage pour une toute autre raison, il y a tout de même de grandes chances que cela soit afin de tourner le prochain opus autour de Thor (info disponible ici).

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Le tournage devrait débuter en novembre au Royaume-Unis selon Murphy's Multiverse. Pas de raison particulière si ce n'est le fait qu'il y ait à présent une possibilité à ce moment de l'année (suite aux derniers décalages en date d'autres films).

- The Falcon and The Winter soldier : L'équipe doit retourner, tôt ou tard, à Atlanta et en République Tchèque afin de boucler le tournage. Toujours selon Murphy's Multiverse, le tournage prévu en Europe ne se ferait pas avant le mois d'octobre. Un tournage qui, d'ailleurs, devrait s'étendre jusqu'en novembre. Si tel est le cas, il y a de grandes chances pour que la diffusion soit repoussée à 2021.

A présent, reste à savoir ce qui sera confirmé.