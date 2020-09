Durée de Wonder Woman 1984 dévoilée

La sortie du film Wonder Woman 1984 arrive à grands pas. Pourtant, il y a encore des informations qui continuent de tomber. Aujourd'hui, c'est sur la durée que nous avons eu du nouveau. Ainsi, nous pouvons vous affirmer que le film fera 150 minutes. A ce titre, il s'agit du troisième film le plus long du DCEU. D'ailleurs, il fait neuf minutes de plus que le film Wonder Woman sorti en 2017.

Enfin, notons également que nous avons plus d'informations concernant le public. En effet, sachez que le film a été placé dans la catégorie PG-13 aux États-Unis.