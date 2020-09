[Preview VO] Shang-Chi #1

Histoire de préparer son arrivée au sein du MCU, Shang-Chi fait son retour au sein des publications Marvel avec une mini-série en 5 numéros qui débutera à la fin du mois. Aujourd'hui, c'est une preview du premier numéro qui nous est proposée par l'éditeur.

Pour ce nouveau récit, l'auteur Gene Luen Yang sera accompagné de Philip Tan et Dike Ruan et cette équipe introduira un nouveau groupe intitulé la Five Weapons Society qui devrait poser quelques problèmes au héros.

Shang-Chi #1 sera disponible le 30 septembre.