[Preview VO] Black Widow #1

La preview VO de Black Widow #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Kelly Thompson et est dessiné par Elena Casagrande. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 3.99$.

Kelly Thompson et Elena Casagrande lancent une nouvelle série Black Widow qui change la donne ! Natasha a été une espionne durant toute sa vie. Et elle n'a jamais arrêté de courir, que cela soit pour les bonnes personnes... ou les mauvaises. Mais le monde de Natasha est sur le point d'être bouleversé. Derrière le Golden Gate de San Francisco se cache un mystère que seule la plus grande espionne du Marvel Universe peut résoudre.