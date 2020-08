Il sera possible de jouer le même personnage en co-op dans Gotham Knights

Quelques petites nouvelles sont tombées autour du jeu vidéo annoncé lors du DC FanDome : Gotham Knights. Plus précisément, nous avons quelques informations concernant la sélection de personnages. Ainsi, il est expliqué qu'il sera possible de jouer, en coopération, Batgirl, Robin, Red Hood et Nightwing . Si les développeurs sous-entendent qu'il est préférable de prendre deux personnages différents, ils précisent néanmoins qu'il sera tout-à-fait possible de prendre deux fois le même personnage.

Voici ce qu'a déclaré le creative director Patrick Redding sur le sujet :

Les personnages sont tellement différents les uns des autres, il y a un peu d'asymétrie, un peu de complémentarité en terme de capacités et d'aptitudes, ce qui fait que faire équipe est assez incroyable si vous prenez deux personnages différents. Maintenant, si vous voulez deux Batgirls, c'est également possible. Bien sûr, la possibilité d'avoir deux constructions de Batgirl différentes, qu'elles aient l'air différentes et qu'elles soient joué différemment est très cool aussi.

Autrement dit, pas besoin de te battre avec ton co-op pour savoir qui aura Batgirl !