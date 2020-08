Les fans dÃ©fendent The New Mutants face Ã  Bob McLeod

Hier, nous vous avions annoncé que le co-créateur de l'univers des New Mutants, Bob McLeod, n'avait pas du tout apprécié les libertés prises par le réalisateur et encore moins le fait que son nom ait été mal orthographié dans les crédits (news disponible ici).

Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que McLeod a subi un petit retour de flamme et qu'il a été obligé d'intervenir une fois encore afin de calmer le jeu (par jeu, entendez l'ardeur des fans). Voici ce qu'il a déclaré :

Je suis submergé de messages suite à mes commentaires postés hier à propos de The New Mutants. De mémoire, je n'ai jamais dit que c'était un mauvais film. Je ne l'ai même pas vu, et je trouve qu'il a l'air très fun en réalité.