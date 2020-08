La boulette ! Le nom du co-créateur des New Mutants est mal orthographié dans le film !

Vous pensiez que la situation ne pouvait pas devenir plus compliquée pour le film The New Mutants ? Vous avez tort ! Elle peut l'être encore plus ! En effet, le co-créateur des New Mutants en comics, Bob McLeod, a vu le film The New Mutants. Si, au tout début, il était très excité à l'idée de voir son oeuvre adaptée sur grand écran, l'auteur a vite déchanté.

Dans un long communiqué, McLeod a donné son point de vue sur le long métrage et a souligné, de manière négative, les nombreuses libertés prises par le réalisateur Josh Boone par rapport à son univers. Il mentionne notamment un white-washing et va jusqu'à dire qu'il n'y a "aucune excuse" pour ce choix. Pourtant, le pauvre McLeod est encore loin d'avoir assisté au "clou du spectacle". En effet, à la toute fin du film, l'équipe du film a cité le nom du co-créateur. Pas de chance, son nom a été mal orthographié puisqu'il a été noté "Bob Macleod" au lieu de "Bob McLeod". Et autant dire qu'il ne l'a pas pris à la rigolade. C'est même plutôt la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voici ce qu'il a déclaré au sujet de l'erreur :

A présent, le film est enfin sorti, et apparemment, ils ont crédité quelqu'un appelé Bob Macleod en tant que co-créateur. Ils n'ont même pas été foutu de vérifier l'orthographe de mon nom durant ces trois dernières années. Et cela ne peut pas être corrigé. Cela sera dans le film à tout jamais. Je crois que j'en ai terminé avec ce film.

Pour les intéressés, voici l'intégralité de sa déclaration :

Bref... boulette !