Le dernier message de Chadwick Boseman a le record de likes sur Twitter

Le 28 août apparaissait sans doute le dernier message sur le compte Twitter de l'acteur Chadwick Boseman puisqu'il s'agissait du message de la famille annonçant le décès de l'acteur (news disponible ici). Il y a quelques heures, le réseau social a annoncé que le Tweet était devenu celui qui avait généré le plus de likes de toute l'histoire de Twitter. Au moment où CBR, la source US de cette news, avait écrit son article, son message en était à 5.8 millions de likes, 2.9 millions de partages et 149.100 commentaires. A présent (autrement dit six heures plus tard), les chiffres ne sont plus du tout les mêmes puisque nous en sommes actuellement à 6.4 millions de likes, 3 millions de partages et 154.700 messages.

A ce sujet, Twitter a mentionné qu'il s'agissait d'un bel hommage pour un roi.