Premiers résultats de The New Mutants aux Etats-Unis

The New Mutants est enfin sorti aux Etats-Unis. Dans la foulée, ce sont les premiers chiffres du film qui ont été avancés. Ainsi, le film a réalisé 750.000 dollars de recettes lors de l'avant-première du jeudi soir. Sans surprise, nous sommes donc bien loin d'avoir un "bon résultat". Pour l'anecdote, X-Men: Dark Phoenix était, jusque-là, le film de la franchise X-Men/Mutants à avoir fait le pire chiffre concernant les avant-premières puisqu'il n'avait réalisé "que" cinq millions de recettes. La première place, quant à elle, est toujours tenue par Avengers: Endgame et ses 60 millions de dollars de recette.

A côté de cela, nous avons également les résultats du premier jour d'exploitation sur le sol américain. Même chose, ce n'est pas fameux puisque le film a réalisé un premier jour à 3.1 millions de dollars. Cette fois encore, il se retrouve derrière X-Men: Dark Phoenix du côté des mutants puisque ce dernier avait réalisé 14 millions de dollars.

Bien sûr, tous ces chiffres sont à remettre dans le contexte actuel. Pour l'anecdote, sachez que plusieurs spécialistes avancent que, par la force des choses, The New Mutants pourrait être le film de l'été 2020...