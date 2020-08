Lorsqu'ils découvrent leurs pouvoirs, les mutants deviennent une menace, pour eux tout comme pour la société et les individus qui les entourent.

Enfermés et retenus contre leur volonté dans une division secrète d’un mystérieux hôpital psychiatrique, Illyana Rasputin, Rahne Sinclair, Sam Guthrie et Roberto Da Costa, quatre jeunes mutants pris en charge par le Dr Cecilia Reyes, sont surveillés attentivement et s'efforcent d'apprendre à maîtriser leurs pouvoirs afin d'oublier les graves erreurs commises dans le passé.

Alors qu'une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événements surviennent sur les lieux. Les jeunes mutants vont alors être frappés d'hallucinations et de flashbacks, tandis que leurs nouvelles capacités – ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.