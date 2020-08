Todd McFarlane signe enfin sa figurine Batman

L'auteur et créateur de Spawn, Todd mcFarlane, n'a jamais caché son envie de réaliser une figurine Batman avec son propre design, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. McFarlane Toys possède désormais la licence de jouets DC et l'artiste a donc lancé une nouvelle collection, McFarlane Gold Label, dont sa figurine Batman est la première production !

Cette nouvelle collection proposera des figurines de nombreux personnages de la pop culture et du divertissement, elles conserveront la taille de 18 centimères de hauteur et seront toutes en éditions limitées. La figurine Batman sera à $19.99 et exclusive aux magasins Walmart aux États-Unis, restriction qu'il n'y aura pas à l'international. Les commandes seront lancées en octobre aux États-Unis et elle sortira en janvier dans le reste du monde.