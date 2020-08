Des nouvelles (rapides) de la série Batman/Catwoman

Le run de Tom King sur la série Batman est terminé, mais il n'en a pas encore totalement fini avec le personnage, puisqu'est toujours prévu la maxi-série en 12 numéros Batman/Catwoman. Celle-ci devait débuter en janvier mais a été décalée pour laisser plus de temps à l'artiste Clay Mann, puis la pandémie du covid-19 est arrivée, et depuis plus de nouvelles. Le dessinateur a posté un petit teaser sur Twitter pour confirmer qu'il travaille toujours sur le titre et rassurer sur sa sortie prochaine, bien que celle-ci soit toujours indéterminée.

Mann n'a fait aucun commentaire pour l'image autre que quelques smileys, mais cette dernière comporte bien la message "actuellement en production".

Le titre s'intéressera en majorité à la relation entre Bruce Wayne et Selina Kyle , qui était déjà l'un des piliers de son run sur la série Batman. Récemment, une histoire courte de King révélait un élément majeur avec la grossesse de Selina.